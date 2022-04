VIDEO/ Ragazzi ‘gettano’ anziano nella spazzatura per divertirsi: “Facci fare 2 risate”

Sta indignando il web un video, girato nel Napoletano e diffuso su Tik Tok, che vede un branco di ragazzi prendersi gioco di un anziano arrivando a farlo entrare in un cassonetto dell’immondizia. A denunciare l’accaduto è il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli.

Video su Tik Tok, ragazzi ‘gettano’ un anziano in un cassonetto

In due sollevano l’uomo dicendo: “Facci fare due risate”. Nonostante le urla della vittima che cerca di liberarsi, lo trascinano al cassonetto fino a spingerlo dentro tra le risate scroscianti dei presenti. L’uomo, in evidente difficoltà, chiede a gesti di essere aiutato ad uscire ma il branco continua a divertirsi riprendendolo mentre annaspa tra i rifiuti.

Come spesso accade, il video è stato esibito sui social come un vero e proprio trofeo, mettendo in mostra l’intero gruppo che prende di mira un indifeso per divertirsi. Il consigliere Borrelli, dopo aver ricevuto la segnalazione, lo ha inviato alle autorità per risalire, così, ai responsabili.

Soltanto pochi mesi fa una simile dinamica era stata denunciata a Scampia dove alcuni ragazzi erano stati sorpresi ad umiliare un loro coetaneo disabile, costringendolo a correre dietro il loro scooter e arrivando ad obbligarlo ad infilarsi in un cassonetto dell’immondizia. Le immagini avevano suscitato la rabbia del popolo del web arrivando a spingere uno dei protagonisti dell’episodio a chiedere scusa.