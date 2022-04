Da Roma a Napoli solo per vedere l’alba, il noto attore commenta: “Voi non avete idea”

Da Roma a Napoli soltanto per vedere l’alba. È l’avventura dell’attore Christian Roberto e due suoi amici che sono partiti nel cuore della notte per raggiungere la città partenopea, fare colazione, vedere il sorgere del sole alle spalle del Vesuvio sul lungomare e tornare a casa: inizialmente avevano intenzione di restare un’ora, ma a causa di un contrattempo sono ripartiti dopo quindici minuti.

Appena giunti sul lungomare, il panorama si presta nella sua straordinaria bellezza: il Vesuvio blu, mentre il cielo sfuma dal rosso acceso all’azzurro attraversando le tonalità di rosa, arancione e viola. Uno spettacolo che ha lasciato senza parole i ragazzi che poi sono entrati in un bar per fare colazione e comprare i dolci da portare a casa. “Se si potesse registrare l’odore, voi non avete idea. Mamma mia. È un misto tra amore, dolci, salato, piccioni (ridono, ndr), pizza, mozzarella, cornetti, non so cosa c’è”, dicono i ragazzi. “Il quarto d’ora più folle della mia vita”, afferma Christian alla fine del video che è stato poi pubblicato su TikTok.

Chi è Christian Roberto

Christian Roberto è un attore e ballerino siciliano, nato a Messina il 26 dicembre 2001. La sua prima apparizione in TV risale a quando aveva sette anni, nella trasmissione Italia’s Got Talent. Diversi i lavori nel corso degli anni, fino alla soddisfazione del 2021 quando ha assunto il ruolo di co-protagonista del film Sulla stessa onda, distribuito da Netflix. Nella stagione teatrale 2021-2022 è entrato nel cast principale del musical Mamma Mia!, interpretando il ruolo di Sky.