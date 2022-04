E’ campano il calzolaio più bravo d’Italia: a 31 anni ha vinto il titolo nazionale

Si chiama Antonio Italo il 31enne di Scampitella, in provincia di Avellino, che si è aggiudicato il titolo di calzolaio migliore d’Italia nel corso del contest organizzato dall’associazione categoria Calzolai Italiani. Un altro successo che vede il trionfo della Campania sull’intero Paese.

Nei giorni scorsi, a Cossolnovo nel Pavese, è stato eletto campione nella riparazione di scarpe durante la gara nazionale che ha coinvolto oltre cento concorrenti provenienti da tutta Italia. I partecipanti hanno dovuto riparare un paio di scarpe classiche usurate per poi essere giudicati dalla commissione esaminatrice.

Antonio ha riparato una scarpa classica in cuoio, documentando le varie fasi di lavorazione e procedendo all’invio delle immagini ai giudici. Il giovane campano è arrivato in finale arrivando ad affermarsi come vincitore assoluto del titolo nazionale.

Il 31enne vive a Scampitella ma ha la sua bottega a Grottaminarda, attiva ormai da 9 anni. A seguito del trionfo, intervistato da ‘Irpinia News’, ha raccontato: “Grande emozione per questa vittoria, vincere questo titolo nazionale è stato molto bello. I calzolai ci sono, si aggiornano, cambiano con le esigenze, c’è una lavorazione molto più complessa di un tempo. Ci vuole passione e buona volontà”.