Procida diventa set di Mina Settembre 2: sull’isola si girerà anche ‘Un Posto al Sole’

Stanno proseguendo senza sosta le riprese della nuova stagione di Mina Settembre, la fiction targata Rai 1 che vede come protagonista Serena Rossi nel ruolo di un assistente sociale. Dopo aver girato alla Sanità e anche all’Ospedale Monaldi, ora il cast si è spostato sull’isola di Procida.

SI GIRA A PROCIDA MINA SETTEMBRE 2

È il Comune, prossima capitale della cultura, a darne la notizia attraverso un post sul profilo Facebook ufficiale:

“Da ieri sono iniziate le riprese del film “Mina Settembre” a Procida. Il delegato al turismo Leonardo Costagliola ha condiviso“Procida “ispira” come conferma la regista Tiziana Aristarco: dopo la proclamazione a Capitale italiana della cultura abbiamo voluto girare nella vostra meravigliosa isola parte della seconda serie televisiva, che ha avuto un grande ed importante seguito già nel 2021. Ho portato un saluto da parte della nostra isola alla straordinaria attrice partenopea protagonista della serie: Serena Rossi, che oltre ad essere una bravissima professionista è davvero una persona speciale“.

Ma sull’Isola di Procida nei prossimi mesi si gireranno anche altre serie e film:

“Dopo Mina Settembre, Procida diventerà set cinematografico per “Un posto al sole”. A fine giugno si girerà una serie televisiva inglese e poi accoglieremo la tv francese. Il nostro coloratissimo set sul mare è stato, inoltre, scelto da un noto e prestigioso regista italiano. Presto sarà ospite qui, e ispirato alla scrittura per la sceneggiatura del suo prossimo film. Sarà Procida il set?? Lo vedremo, buona giornata e forza Procida, sempre”.

IN AUTUNNO IN ONDA

La fiction, come annunciato nella presentazione del palinsesto Rai, dovrebbe andare in onda il prossimo autunno su Rai1 in sei puntate. Protagonista insieme a Serena Rossi e Giuseppe Zeno che posta una foto del suo camerino.

“La scritta dice: Domenico, ma a me piace tanto “Mimmo”. Come farlo capire? Mimmo, non Domenico“.