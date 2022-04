VIDEO/ La spettacolare danza dei delfini nel Golfo di Napoli: tra salti e piroette

Il Golfo di Napoli continua a regalare spettacolo: questa mattina alcuni delfini sono stati avvistati a Massa Lubrense, nei pressi dello scoglio Vervece, dando luogo ad una meravigliosa danza. Il video, di Gianfranco Capodilupo, è stato diffuso dall’Area Marina Protetta di Punta Campanella.

Massa Lubrense, delfini danno spettacolo con una meravigliosa danza

“Un buongiorno con la spettacolare danza dei delfini intorno al Vervece, zona A dell’Amp Punta Campanella” – si legge nella didascalia che accompagna il video pubblicato sulla pagina Facebook ufficiale dell’Area Marina Protetta di Punta Campanella.

Le immagini mostrano ben quattro o cinque delfini che si perdono nelle acque campane, tra piroette e salti, suscitando stupore ed emozione. Non è la prima volta che i nostri mari accolgono splendidi esemplari: soltanto lo scorso febbraio, nel corso del campionato di Vela, tra Nisida e Bagnoli diversi delfini avevano accompagnato le imbarcazioni in gara rendendo la competizione ancor più suggestiva.

Di recente, inoltre, ad Ischia è stato avvistato un rarissimo uccello tropicale, mai visto prima in Italia: si tratta della Sula Piedirossi, specie pantropicale molto rara nel Mediterraneo. Prima della sua comparsa nel territorio partenopeo, l’esemplare era stato avvistato soltanto 13 volte in Europa, nello specifico in Spagna, Portogallo, Francia e Regno Unito.