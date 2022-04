Il governo è al lavoro per il cashback fiscale, una nuova misura che funziona in modo simile al vecchio cashback e che dovrebbe favorire i pagamenti elettronici riducendo i tempi di rimborso. Esso dovrebbe essere introdotto nel disegno di legge delega sulla riforma fiscale.

IN ARRIVO IL CASHBACK FISCALE

Con questa nuova misura, i cittadini potranno vedersi accreditare immediatamente sul proprio conto corrente le varie spese detraibili (di cui all’art. 15 del TUIR) velocizzando e semplificando la procedura. L’idea è stata proposta dal Movimento 5 stelle e consiste nel fare incassare prima le detrazioni, senza aspettare i tempi più lunghi della dichiarazione dei redditi, contribuendo alla digitalizzazione dei rapporti tra contribuenti e Pubblica amministrazione e spingendo i contribuenti a effettuare pagamenti tracciabili.

COME FUNZIONA

Il caso più semplice è quello dell’acquisto di farmaci. Per detrarli al 19%, non si dovrà aspettare la dichiarazione dei redditi (il modello 730 per intenderci dell’anno successivo) ma il beneficio potrà essere incassato subito, attraverso l’accredito diretto sul conto corrente bancario del contribuente. Basterà scaricare l’app IO e al momento dell’acquisto comunicare al venditore/prestatore di voler aderire al cashback, oltre ovviamente a pagare con carta. Ciò comparirà sullo scontrino telematico o sulla fattura elettronica e a sua volta il venditore/prestatore dovrà comunicare all’anagrafe tributaria la spesa sostenuta dal contribuente e dovrà indicare la volontà di quest’ultimo di fruire del cashback fiscale. La misura varrà per tutte le spese detraibili ed entrerà in vigore probabilmente dal 2023. Si privilegeranno quelle sanitarie.