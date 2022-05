E’ campano il vincitore delle Olimpiadi di italiano: a 15 anni è campione d’Italia

Si è conclusa la nuova edizione delle Olimpiadi nazionali di italiano, che si è svolta presso l’Università Lumsa di Roma, con il trionfo di Rocco, un 15enne campano che si è classificato al primo posto.

Olimpiadi di italiano, vince Rocco: è campano ed ha 15 anni

Il ragazzo, di Casal di Principe, frequenta il secondo anno del liceo scientifico ‘Salvatore Pizzi’ di Capua e nonostante la giovane età ha dato già prova del suo straordinario talento. Durante la competizione, che ha contato circa 16.631 partecipanti complessivi, è riuscito a distinguersi superando brillantemente le tre prove finali e conquistando il primato nella categoria di italiano.

Un orgoglio per l’intera Campania e per la sua Casal di Principe che ha appreso con gioia il suo traguardo. L’Assessorato alla Pubblica Istruzione, tramite la pagina Facebook ufficiale, ha annunciato alla cittadinanza: “Rocco, nostro giovane concittadino, primo classificato a livello nazionale alle Olimpiadi di italiano. Complimenti Rocco a te e la tua famiglia di tutta l’amministrazione comunale. Siamo orgogliosi di te e partecipiamo alla gioia per questa meritata conquista”.

Intervistato dal giornalista Pietro Rossano, de ‘Il Corriere del Mezzogiorno’, Rocco ha commentato il suo trionfo dicendo: “Per me era una vittoria già essere tra i finalisti. Il primo premio è stato qualcosa di inatteso ma che mi gratifica molto. Voglio iscrivermi a Medicina. Mi appassiona tutto quello che ha a che fare con lo studio del corpo umano e mi piace leggere i classici italiani del Novecento. Come festeggio stasera? Al massimo con una pizza con i miei amici più cari”.

Una vittoria che ricorda quella recente di Giovanni D’Antonio, il 18enne di Somma Vesuviana che lo scorso settembre è riuscito a classificarsi tra i quattro migliori studenti di filosofia al mondo conquistando il primo posto a livello europeo.