Lego apre a Napoli: il primo store partenopeo per gli amanti dei mattoncini colorati

A Napoli, precisamente al Vomero in un locale di via Scarlatti, sta per aprire il primo negozio della Lego, l’azienda nata in Danimarca nel 1932 e nota in tutto il mondo per la sua linea di mattoncini assemblabili, amati da grandi e piccini.

Non c’è ancora una data precisa di apertura ma ben presto il primo store partenopeo aprirà i battenti in via Scarlatti, con accesso dal civico 114, nei locali che fino a poco tempo fa erano occupati dall’azienda Dmail, negozio di oggettistica.

A renderlo noto è Gennaro Capodanno, presidente del Comitato valori collinari, che ha spiegato: “Quei locali prima che arrivasse l’azienda Dmail ospitavano uno store della ditta francese di abbigliamento femminile Promod. Ancor prima ospitavano uno degli esercizi commerciali più conosciuti e antichi del Vomero, che molti vecchi vomeresi ricordano ancora: il negozio di abbigliamento della ditta Pasquale Coppola”.

“Quest’apertura rappresenta una novità molto significativa per il quartiere collinare dal momento che nella maggior parte dei casi, negli ultimi tempi, a ogni chiusura di un’attività commerciale è seguita l’apertura di un’attività per la vendita e la somministrazione di cibi e bevande, con particolare riferimento ai tratti pedonalizzati di via Scarlatti e di via Luca Giordano, con l’installazione, dinanzi all’esercizio, di enormi gazebo, con ombrelloni, sedie e tavolini, che hanno di fatto reso oltremodo difficile il passaggio dei mezzi autorizzati, con particolare riferimento a quelli di soccorso. A patirne anche i pedoni che sovente devono effettuare dei veri e propri slalom per poter passeggiare nei suddetti tratti pedonalizzati “ – ha continuato.

Continua a cambiare, dunque, il volto dello shopping vomerese e, più in generale, partenopeo con l’arrivo del primo store dell’azienda di giocattoli danese, fondata da Ole Kirk Christiansen, che quest’anno festeggia i suoi 90 anni di vita.