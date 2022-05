Trasporti a Napoli, Manfredi: “Nel giro di 2 anni tutti gli autobus saranno elettrici”

Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, a margine di un evento organizzato da Assocostieri, con la stampa ha fatto il punto sulla situazione dei trasporti nella città partenopea annunciando il passaggio, nel breve termine, agli autobus elettrici.

Napoli, Manfredi annuncia: “Tutti gli autobus saranno elettrici”

“Stanotte ci sono state le prove di collaudo dei nuovi treni della metropolitana linea 1 e mi hanno riferito che hanno avuto esito positivo. Il percorso del collaudo procede e questo per noi rappresenta un passaggio molto importante perché mettere nuovi treni in linea significa fare un cambiamento sostanziale sia nella frequenza che nella capacità di trasporto della metropolitana” – ha spiegato il primo cittadino, come reso noto da Alanews.

Il sindaco si è soffermato su ulteriori obiettivi dell’amministrazione comunale nel campo dei trasporti pubblici: “Abbiamo intenzione di aprire, entro fine anno, la Linea 6. Inoltre ci auguriamo di poter avviare a breve anche altre stazioni della metropolitana”.

Non manca l’impegno nel garantire il rispetto dell’ambiente. Lo stesso Manfredi ha, infatti, annunciato: “Stanno partendo le gare per l’acquisizione degli autobus elettrici quindi nel giro di due anni tutto il parco di autobus su gomma della città sarà elettrico. Questo è un altro grande passo in avanti fondamentale per la sostenibilità ambientale del trasporto pubblico napoletano”.