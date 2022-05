Meteo, arriva il caldo africano: le temperature toccheranno anche i 30 gradi

Dopo il maltempo e il cielo giallo dovuto alla sabbia del Sahara, sull’Italia presto si abbatterà l’anticiclone africano che porterà il termometro a salire, raggiungendo in alcune città picchi di 30 gradi. Un’anticipazione dell’estate che farà dire finalmente addio ai vestiti invernali e segnerà il passaggio ufficiale al cambio di stagione.

METEO, ARRIVA IL CALDO AFRICANO

Ad anticiparlo sono le previsione fornite da ilmeteo.it che parla dell’arrivo del caldo africano. Dalla Mauritiana alla Francia, passando prima per il Nord Italia. Ancora pochi giorni di pioggia (soprattutto al Sud) e poi si potrà prendere il sole. Il vortice ciclonico sta lentamente abbandonando il meridione per far posto ad un vasto campo di alta pressione con origine sub-tropicale che porterà le temperature a sfiorare i 30 gradi.

“Da Mercoledì 11 il tempo risulterà più stabile ovunque, nonostante qualche annuvolamento e isolati piovaschi a ridosso delle aree montuose durante le ore più calde, specialmente al Centro-Sud. A proposito di caldo, occhi puntati sui termometri in quanto proprio da Mercoledì 11 il clima assumerà sempre più caratteristiche estive in particolare al Nord e su alcuni angoli interni del Centro. Basti pensare che sui fondivalle alpini, su ampi tratti della Val Padana e localmente nelle aree più interne della Toscana, si potranno toccare punte anche prossime ai 30°C. Qualche grado in meno inizialmente al Sud, a causa soprattutto delle residue note d’instabilità che impediranno ai termometri di salire in forma evidente come al Centro-Nord, attestandosi su valori che intorno ai 26/27°C. Ma sarà solo questione di tempo“.

ESTATE PER TUTTA LA SETTIMANA

Questo clima ci accompagnerà tutta la settimana e farà aumentare le temperature nelle aree meridionali. Poi il 14/15 maggio potrebbe arrivare nuova aria fredda al Nord.