Chi è il pupazzo horror Huggy Wuggy, l’allarme della Polizia Postale: “E’ pericoloso per i bimbi”

Fa paura solo a guardarlo Huggy Wuggy. Corpo blu, bocca rossa con denti lunghi ed affilati. E’ il pupazzo horror che sta spopolando nei contenuti visualizzati dai bambini su You Tube. La Polizia Postale ha diramato un alert per questo.

Huggy Wuggy, chi è il pupazzo horror

Un avvertimento per i genitori affinché evitino che i loro figli entrino in contatto con questo personaggio tramite internet. Huggy Wuggy, secondo uno studio condotto dagli psicologi dell’Unità analisi del crimine informatico della Postale, potrebbe generare in loro ansie e paure.

Il pupazzo è il protagonista di un videogioco horror, Poppy Playtime, vietato ai minori di 13 anni. Huggy Wuggy insegue i giocatori che fuggono per una casa giocattolo abbandonata. Ma ora è sbarcato nei video degli youtuber più seguiti dai bambini, con una canzoncina dal testo inquietante.

“Studiando i video e le attività in rete abbiamo ritenuto opportuno dare un alert prudenziale per sensibilizzare le famiglie rispetto a quello che è un contenuto pericoloso” per i minori di 13 anni, spiega il direttore della Polizia Postale, Ivano Gabrielli, che sottolinea però che “non ci sono esigenze di prevenzione di tipo criminale”. Bisogna “sensibilizzare i genitori sui contenuti che in generale i loro figli guardano in rete: bisogna navigare con loro, educarli ad una navigazione consapevole e fornirgli gli strumenti giusti per orientarsi e capire quel mondo“.

Il testo della canzoncina

Mi chiamo Huggy Wuggy

My name’s Huggy Wuggy

Corpo sfocato e coccoloso

Body fuzzy and cuddly

Non vuoi venire ad abbracciarmi?

Don’t you wanna come and hug me?

Abbracciami giorno e notte

Hug me day and night

Mi chiamo Huggy Wuggy

My name’s Huggy Wuggy

I denti aguzzi ti lasciano sanguinante

Sharp teeth leave you bloody

Non chiamarmi mai brutto

Don’t you ever call me ugly

Abbracciami finché non muori

Hug me ‘til you die

So dove ti stai nascondendo

I know where you’re hiding

Giù per le prese d’aria stai scivolando

Down the vents you’re sliding

Non sai che ti troverò?

Don’t you know that I will find you?

Ovunque tu vada

Anywhere you go

Nel buio sto aspettando

In the dark I’m waiting

Non c’è via di fuga

There is no escaping

Non sai che sono proprio dietro di te?

Don’t you know I’m right behind you?

Più vicino di quanto pensi

Closer than you know

Questa è la mia fabbrica

This is my factory

Questa è casa mia

This is my home

Dieci lunghi anni ho camminato per questi corridoi

Ten long years I’ve walked these halls

Aspettando tutto solo

Waiting all alone

Allora non verrai a giocare con me?

So won’t you come and play with me?

Rimani un po’

Stay a little while

Prometto che non morderò così forte

Promise I won’t bite that hard

Credi solo al mio sorriso

Just believe my smile

Mi chiamo Huggy Wuggy

My name’s Huggy Wuggy

Felice che tu sia venuto a Playtime

Happy you came to Playtime

Rimani finché la notte non diventa giorno

Stay until the night turns daytime

Gioca tutta la notte

Play all through the night

Mi chiamo Huggy Wuggy

My Name’s Huggy Wuggy

Anche se non ho fame

Though I don’t get hungry

Voglio ancora assaporarti

I still want to taste you

Solo un piccolo morso

Just a tiny bite

Questa è la mia fabbrica

This is my factory

Questa è la mia casa

This my home

Per dieci lunghi anni ho camminato per questi corridoi

Ten long year’s I’ve walked these halls

Aspettando tutto solo

Waiting all alone

Allora non verrai a giocare con me?

So won’t you come and play with me?

Rimani un po’

Stay a little while

Prometto che non morderò così forte

Promise I won’t bite that hard

Credi solo al mio sorriso

Just believe my smile

Mi chiamo Huggy Wuggy

My name’s Huggy Wuggy

Corpo sfocato e coccoloso

Body fuzzy and cuddly

Non vuoi venire ad abbracciarmi?

Don’t you wanna come and hug me?

Abbracciami finché non muori

Hug me ‘til you died