Il mare della Campania è stupendo, le Bandiere Blu 2022 sono 18: le località premiate

Sono 210 i Comuni italiani insigniti del riconoscimento di Bandiere Blu nel 2022: la Campania ne detiene ben 18, con una new entry e due uscite, piazzandosi al secondo posto tra le Regioni con il mare più bello d’Italia. Ad annunciarlo è la FEE, Foundation for Environmental Education, nel corso della conferenza con i sindaci dei territori vincitori.

Bandiere Blu 2022: una new entry in Campania

I Comuni italiani premiati sono 9 in più rispetto allo scorso anno e fra i 14 nuovi ingressi c’è quello di Ispani, in Campania. San Mauro Cilento e Sapri, sempre nel territorio campano, non sono stati invece confermati. Sono, dunque, 18 in totale le Bandiere Blu della nostra Regione.

Tra i nuovi Comuni d’Italia che hanno ottenuto il riconoscimento ci sono anche: Alba Adriatica (Abruzzo); Caulonia e isola di Capo Rizzuto (Calabria); Riccione e San Mauro Pascoli (Emilia Romagna); Porto Recanati (Marche); Cannobio (Piemonte); Castro, Rodi Garganico e Ugento (Puglia); Budoni (Sardegna); Furci Siculo (Sicilia); Pietrasanta (Toscana).

Si tratta di arenili che si distinguono non solo per la qualità delle acque ma anche per la qualità dei servizi e degli standard di sostenibilità raggiunti. La Campania si aggiudica ancora una volta il secondo posto con 18 Bandiere Blu, al pari di Toscana e Puglia, collocandosi subito dopo la Liguria che conferma 32 località.

Le Bandiere Blu attualmente vigenti in Campania, tra le province di Napoli e Salerno, sono le seguenti: