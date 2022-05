Paura sull’A2, pezzo di ferro colpisce bus di studenti campani in gita: ragazza ferita

Attimi di paura stamattina per gli studenti di una scuola di Sapri, nel Salernitano. L’autobus con i ragazzi era partito per fare una gita a Napoli.

In gita da Sapri a Napoli

Mentre il mezzo si trovava sull’A2 all’altezza di Campagna, un pezzo di ferro presente sulla carreggiata è stato urtato da un tir e ha colpito il bus frantumando il vetro del parabrezza.

Il conducente è riuscito a frenare e ad accostare in sicurezza. Una studentessa, come riporta ilmattino.it, è rimasta lievemente ferita, ma non è stato necessario l’intervento dei sanitari del 118 giunti sul posto insieme alla polizia stradale e ai tecnici dell’Anas.

“Abbiamo già provveduto a inviare un nuovo mezzo per i passeggeri e stiamo valutando la dinamica dell’incidente – hanno riferito dall’azienda -, il parabrezza ha retto l’urto pur molto forte“.