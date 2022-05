Tra i migliori ristoranti d’Italia si conferma Don Alfonso 1890. E’ quello che emerge dalla nuova Guida dell’Espresso “I ristoranti d’Italia 2022”.

La guida conferma la sua struttura che include nello stesso volume vini, ristoranti e pizzerie. Confermata anche la hall of fame designata dai Cappelli d’Oro che incoronano quei locali che hanno fatto la storia della cucina italiana degli ultimi decenni, tanto da essere considerati nuovi classici.

Cappelli d’oro

Berton Milano

Caino Montemerano (GR)

Casa Perbellini Verona

Casa Vissani Baschi (TR)

Colline Ciociare Acuto (FR)

Da Vittorio Brusaporto (BG)

Dal Pescatore – Santini Canneto Sull’oglio (MN)

Don Alfonso 1890 Sant’Agata Sui Due Golfi (NA)

Enoteca Pinchiorri Firenze

Hotel Rome Cavalieri – La Pergola Roma

La Peca Lonigo (VI)

La Trota Dal ’63 Rivodutri (RI)

Lorenzo Forte Dei Marmi (LU)

Miramonti L’altro Concesio (BS)

Il gradino più alto della classifica, quest’anno conta 18 ristoranti premiati con 5 Cappelli.

5 cappelli

Casadonna Reale Castel di Sangro (AQ)

Cracco Milano

D’O Cornaredo (MI)

Duomo Ragusa Ibla (RG)

Hisa Franko Slovenia

Hotel Mandarin Oriental – Seta Milano

Hotel Rosa Alpina St. Hubertus Badia (BZ)

Kresios Telese Terme (BN)

La Madia Licata (AG)

La Tana Gourmet Asiago (VI)

L’Argine a Vencò Dolegna del Colliio (GO)

Le Calandre Rubano (PD)

Lido 84 Gardone Riviera (BS)

Madonnina del Pescatore Senigallia (AN)

Osteria Francescana Modena

Piazza Duomo Alba (CN)

Uliassi Senigallia (AN)

Villa Feltrinelli Gargnano (BS)

4 cappelli

Agli Amici Udine

All’enoteca Canale (CN)

Andreina Loreto (AN)

Antica Corona Reale – Da Renzo Cervere (CN)

Antica Osteria Cera Campagna Lupia (VE)

Aqua Crua Barbarano Vicentino (VI)

Bracali Massa Marittima (GR)

Bros’ Lecce

Casa Maria Luigia Modena

Contraste Milano

DaGorini San Piero In Bagno (FC)

Dani Maison Ischia (NA)

Del Cambio Torino

Enrico Bartolini – Mudec Milano

Grand Hotel Royal e Golf Petit Royal Courmayeur (AO)

Harry’s Piccolo Restaurant & Bistro Trieste

Hotel Principe – Lux Lucis Forte Dei Marmi (LU)

Hyle San Giovanni In Fiore (CS)

Il Luogo Di Aimo e Nadia Milano

Il Pagliaccio Roma

Laite Sappada (UD)

L’albergo Della Regina

Isabella – Indaco Ischia (NA)

Pashà Conversano (BA)

Peter Brunel Arco (TN)

Piazzetta Milù Castellammare Di Stabia (NA)

Quadri Venezia

Quattro Passi Massa Lubrense (NA)

San Domenico Imola (BO)

Taverna Estia Bruciano (NA)

Venissa Venezia

Villa Crespi Orta San Giulio (NO)

Villa Maiella Guardiagrele (CH)

Villa Rospigliosi Atman Lamporecchio (PT)

Wicky’s Wicuisine Seafood Milano

Premio speciale

Giovane dell’Anno è Giuseppe Molaro di Contaminazioni di Somma Vesuviana (NA)

Le pizzerie

Un centinaio le pizzerie recensite e valutate nella guida, un universo variegato di cui si riconoscono alcuni maestri che hanno saputo indicare la strada per l’evoluzione complessiva del comparto, a loro il premio Pizza d’oro: Simone Padoan (I Tigli, di San Bonifacio), Gabriele Bonci (Pizzarium, di Roma), Enzo Coccia (La Notizia, di Napoli) e Franco Pepe (Pepe in Grani, di Caiazzo).