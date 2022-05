Pnnr, l’ambito sociale N-16 del Stiamo riuscendo ad ottenere tutti i finanziamenti più importanti del Recovery fund e di questo siamo orgogliosi“ commenta in un comunicato il sindaco di Mugnano di Napoli, Luigi Sarnataro. Pnnr, l’ambito sociale N-16 del Comune di Mugnano di Napoli ottiene due milioni e mezzo di finanziamenti. ““ commenta in un comunicato il sindaco di Mugnano di Napoli, Luigi Sarnataro.

Questi fondi, stanziati dal Ministero delle Politiche sociali, sono destinati a vari progetti finanziari: dal sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini, al rafforzamento dei servizi sociali domiciliari per garantire la dimissione anticipata assistita, fino ai percorsi di autonomia per le persone disabili e per la povertà estrema.

“È stato fatto un ottimo lavoro di squadra tra tutti i comuni dell’ambito. Altri progetti che abbiamo presentato, sull’autonomia degli anziani non autosufficienti, sul rafforzamento dei servizi sociali e sulla prevenzione del burn out tra gli operatori sociali e sulla povertà, sono risultati idonei e saranno probabilmente finanziati in una seconda tranche” ha dichiarato a tal proposito l’assessore alle Politiche Sociali Carmela Ausilio.

A ottenere l’ingente somma, inoltre, non è stato il solo comune di Mugnano, ma anche i comuni di Melito, Qualiano, Villaricca e Calvizzano, che hanno cooperato per il conseguimento di tale obiettivo, come dichiara il sindaco Sarnataro: “Grazie alla sinergia tra i Comuni siamo riusciti ad ottenere somme importanti per migliorare i servizi sociali nei nostri enti. Grazie anche alla collaborazione e alla professionalità del gruppo Else, che ci ha supportato nella fase di progettazione”.