Dopo la vittoria del programma ‘Prodigi’, il talent show di Rai 1, Silvestro Palmiero, 12enne di Caserta, ha realizzato un altro dei suoi sogni nel cassetto: è entrato a far parte dell’Accademia Danse Princesse Grace del principato di Monaco.

Dopo la vittoria a ‘Prodigi’ Silvestro Palmiero entra nell’accademia di Monaco

Lo scorso novembre, durante la finale del noto programma, il giovane ballerino aveva lasciato tutti a bocca aperta con la sua esibizione, sulle musiche di Tchaikovsky, de ‘Il lago dei cigni’. Il piccolo danzatore era riuscito ad aggiudicarsi prima la vittoria nella categoria ballo per poi sbaragliare la concorrenza allo step finale, confermandosi come vincitore indiscusso dell’edizione.

Un vero e proprio talento che ha portato i suoi frutti: Stefano ha da poco preso un volo per Monaco dove avrà modo di studiare in una delle scuole più prestigiose, al fianco dei migliori maestri di danza in Europa. Ad annunciarlo è stato il sindaco Carlo Marino che, tramite Facebook, ha dichiarato: “Complimenti a Silvestro Palmiero che ho avuto il piacere di conoscere a novembre, quando ha vinto il programma ‘Prodigi’, per il sogno che sta realizzando”.

“Oggi è entrato ufficialmente all’Academie Danse Princesse Grace – Principato di Monaco! La città di Caserta è con te. Non smettere mai di credere nei tuoi sogni” – ha concluso il primo cittadino.