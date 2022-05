In questi giorni sono finite le riprese di Mina Settembre 2, la fiction di Rai 1 che vedremo prossimamente in onda e che vede come protagonista Serena Rossi. La serie ambientata a Napoli è stata girata nel capoluogo partenopeo tra il Rione Sanità, piazza Plebiscito, Chiaia, Posillipo e l’Ospedale Monaldi.

L’APPELLO DI SERENA ROSSI: “TROVATI DEI CUCCIOLI ABBANDONATI, CERCANO CASA”

Diverse le foto postate dagli attori, una però colpisce ed è un appello lanciato da Serena Rossi da sempre molto attiva per gli animali: sono stati infatti trovati dei cuccioli di cane vicino alle riprese che cercano casa e amore. Sul suo profilo Facebook la protagonista di Mina Settembre scrive:

“Abbiamo trovato dei cuccioli abbandonati poco lontano dal set di Mina Settembre. Cercano casa! Ci aiutate a diffondere il messaggio? Per info scrivete a valentinaviscione2@gmail.com“.

In poche ore sono tantissime le persone che hanno condiviso il post ed elogiato l’attrice. Scrive Vincenzo:

“Già ti adoravo per la tua bellezza e la tua bravura, scoprire che sei anche amante degli animali fa di te un mito. Cmq condivido nei gruppi specifici“.

Poi c’è chi spera di vederli nella serie, come Rosario:

“Magari prima di darli a qualcuno sarebbe simpatico vederli anche in qualche scena della fiction“.

IN ONDA MINA SETTEMBRE

Intanto di vedere Mina Settembre 2 in onda (molto probabilmente in Autunno ma le riprese sono finite), la Rai riproporrà la prima stagione che ha registrato un record di ascolti. In onda sta andando la promo della fiction con Serena Rossi che dovrebbe essere programmata per domenica 29 maggio.