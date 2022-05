Da domenica 29 maggio in prima serata ritorna Mina Settembre con la prima stagione.

La seguitissima fiction con Serena Rossi protagonista, torna su Rai 1 con le repliche, in attesa della seconda stagione. Intanto, possiamo riguardare la prima stagione dal 29 maggio 2022, stando a quanto riportato da Davidemaggio.it.

Mina Settembre, la trama degli ultimi due episodi

Undicesimo episodio, Piccole grandi bugie: Mina dovrà affrontare una rivelazione che la porterà a riaprire vecchie ferite. Intanto la badante di sua madre scompare e Mina inizierà ad indagare. Cercando di scoprire la verità, Mina scoprirà alcuni segreti della donna che non avrebbe mai potuto immaginare.

Dodicesimo episodio, Mio fratello non è figlio unico: nell’ultimo episodio di Mina Settembre, l’assistente sociale dovrà prendere una decisione sulla sua vita amorosa e dovrà fare i conti con la verità su suo padre. Claudio le starà al fianco mentre Domenico sembrerà distante e accetterà di lasciare il consultorio per andare a lavorare in una clinica privata.

La seconda stagione

Stanno proseguendo senza sosta le riprese della nuova stagione di Mina Settembre, la fiction targata Rai 1 che vede come protagonista Serena Rossi nel ruolo di un assistente sociale. Dopo aver girato alla Sanità e anche all’Ospedale Monaldi, ora il cast si è spostato sull’isola di Procida.