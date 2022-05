Ancora online il video di Tiziana Cantone, la descrizione: “Si è suicidata. Divertiti”

A sei anni dalla sua morte, è riapparso sul web il video di Tiziana Cantone, la 31enne di Mugnano, in provincia di Napoli, che si sarebbe tolta la vita dopo la diffusione sui social e nelle chat di alcune riprese hot che la ritraevano. Nonostante la battaglia portata avanti per la rimozione dei filmati, e l’avvio di un’indagine ancora in corso, è spuntato nuovamente un video della giovane con un’agghiacciante descrizione. A renderlo noto è ‘Il Fatto Quotidiano’.

Spunta di nuovo sul web il video di Tiziana Cantone

“Il video della defunta Tiziana che si è suicidata dopo che il suo video è stato diffuso su Internet. Sono stati rimossi. Fino ad ora. Divertiti!” – questa la didascalia che accompagna il video della giovane caricato su uno dei siti a luci rosse più utilizzato e che ha sede legale negli Stati Uniti. Stando a quanto reso noto, il filmato sarebbe stato caricato da una società tedesca gestita da una donna.

Rintracciato il portale, i consulenti della Emme Team, studio legale con sede a Chicago che assiste la mamma di Tiziana, hanno richiesto la rimozione del video ricevendo riscontro positivo. Nel giro di pochi giorni, se non ore, i filmati della vittima dovrebbero essere definitivamente eliminati.

Nel 2020 il caso sulla morte di Tiziana è stato riaperto per l’analisi di ulteriori piste possibili oltre a quella del suicidio, prendendo in considerazione anche l’ipotesi di omicidio. Era stata proprio la mamma della giovane a battersi non credendo nell’eventualità che sarebbe stata la figlia stessa a togliersi la vita.