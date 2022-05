Battipaglia. Violenza al Pronto Soccorso: infermiere torna a casa con punti di sutura in testa.

Battipaglia, aggressione al Pronto Soccorso

Il tutto è accaduto ieri intorno alle 17.45, quando un signore ha accompagnato la moglie al pronto soccorso per “dolore toracico “. La signora è stata immediatamente assistita e sono passati pochi secondi dal triage all’entrata in sala visite. A raccontare l’episodio è la pagina facebook “Nessuno tocchi Ippocrate”.

Per motivi ancora da chiarire (forse gli avevano chiesto di attendere) il marito della paziente incomincia ad inveire verbalmente contro l’infermiere. Il sanitario viene colpito dall’aggressore con un oggetto contundente. Trauma cranico e ferita lacerocontusa per il professionista.

“È inammissibile che un professionista marchi il cartellino sano e torni a casa con punti di sutura, viviamo in un paese dove le morti sul lavoro vengono messe nei titoli dei telegiornali…..chissà perché noi che quotidianamente ci andiamo vicino alla morte non dobbiamo avere le dovute tutele e le dovute attenzioni!”, denuncia la pagina dell’associazione dei sanitari.

Infermiere colpite a Torre del Greco

A marzo due infermiere furono colpite con calci, pugni e un ombrello da alcune persone che non volevano aspettare il proprio turno all’interno del Pronto Soccorso dell’ospedale Maresca di Torre del Greco. Secondo le prime ricostruzioni dell’accaduto, gli aggressioni venivano da Ercolano. Per questo il primo cittadino, Ciro Buonajuto, pubblicò sul suo profilo social un post di condanna e di solidarietà alle infermiere.

Stando alle prime ricostruzioni fornite sarebbero furono alcune donne provenienti da Ercolano ad avviare le violenze. Giunte al nosocomio in 3, in compagnia di un uomo, avrebbero lamentato il mancato intervento tempestivo, probabilmente con ricorso ad un’autoambulanza, per un mal di testa, considerato codice verde dagli operatori del 118.