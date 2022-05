Napoli – I carabinieri hanno effettuato un blitz nel rione De Gasperi, a Ponticelli, che ha portato all’arresto per droga di tre persone. Una di queste percepiva indebitamente anche il Reddito di Cittadinanza.

Blitz a Ponticelli, tre arresti per droga e Reddito percepito indebitamente

I carabinieri della tenenza di Cercola, accompagnati da quelli della sezione operativa di Torre del Greco, hanno circondato l’isolato di una palazzina cadente a ridosso dei binari della ferrovia vesuviana. Il loro obiettivo era un’abitazione a piano terra.

Entrando nell’appartamento sorprendono i tre con gli occhi sbarrati. Si tratta di un padre e un figlio accompagnati da una terza persona. Inoltre all’interno dell’abitazione ritrovano 7 dosi di cocaina, un bilancino di precisione, 385 euro in contanti e una pistola giocattolo modificata al punto tale da renderla confondibile con una vera. I tre non avrebbero fatto in tempo a disfarsene nonostante la presenza di una telecamera abusiva, anche questa sequestrata, che rendeva loro possibile controllare i movimenti esterni.

Tutti e tre sono stati arrestati per detenzione di droga ai fini di spaccio e sono stati sottoposti agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida. Per uno dei tre è stata richiesta la revoca del beneficio del Reddito di Cittadinanza in quanto percepito indebitamente.