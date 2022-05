VIDEO/ Esulta insieme ai tifosi del Milan per vendere maglie poi urla: “Forza Napoli”

E’ diventato virale sul web il video di un venditore ambulante napoletano che esulta insieme ai tifosi del Milan per la recente vittoria dello scudetto. In realtà si tratta soltanto di una strategia per vendere maglie e sciarpe rossonere: alla fine del filmato, infatti, si lascia andare al grido ‘forza Napoli’.

Venditore ambulante napoletano esulta con i tifosi del Milan, poi urla: “Forza Napoli”

A diffonderne le immagini, tramite la sua pagina Facebook, è stato il conduttore radiofonico di Radio Marte Gianni Simioli che ha scritto: “Solidarietà a questo venditore di bandiere da stadio: numero 1. Ovvero: la fede è fede ma amma campa’”.

Lo si vede alzare la mani al cielo, con tanto di maglia rossonera, e cantare insieme ai tifosi ‘siamo noi, siamo noi, i campioni dell’Italia siamo noi’ rivelando un palese accento meridionale. Verso la fine del video continua a battere le mani e sembra sorridere ma poi si avvicina alla telecamera, quasi cambiando espressione, e guardando verso i tifosi del Milan urla ‘forza Napoli‘, rivelando così la sua vera fede calcistica.

La scena ha divertito gli utenti che hanno voluto condividerla sulle proprie bacheche social mostrando solidarietà al tifoso azzurro che, pur di vendere, ha appoggiato la tifoseria avversaria ma portando sempre la sua Napoli nel cuore.