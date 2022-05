Covid Campania, stabili i nuovi casi (+2345) e i ricoveri: diminuiscono i morti

Covid Campania 26 maggio 2022. Consueto appuntamento con l’aggiornamento dei contagi da coronavirus emesso dall’Unità di Crisi della Regione Campania.

Oggi i nuovi casi sono 2345 (ieri 2.354) su 17524 (ieri 19.905) tamponi effettuati. I decessi sono 1 (ieri 10). I ricoverati in terapia intensiva sono 26 (ieri 25) mentre quelli in degenza ordinaria sono 443 (ieri 434). Il tasso di positività è del 13,38% in leggero aumento rispetto a ieri quando si attestava al 12,45%.

Il bollettino di ieri 25 maggio 2022.

Covid Campania 26 maggio 2022

Questo il bollettino di oggi:

(dati aggiornati alle 23.59 di ieri)

Positivi del giorno: 2.345

di cui:

Positivi all’antigenico: 2.122

Positivi al molecolare: 223

Test: 17.524

di cui:

Antigenici: 13.203

Molecolari: 4.321

Deceduti: 1 ​

Morti e ricoverati

Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 585

Posti letto di terapia intensiva occupati: 26

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (*)

Posti letto di degenza occupati: 443

(*) Posti letto Covid e Offerta privata.

I dati sulle vaccinazioni sono disponibili sul sito della Regione Campania.