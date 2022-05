Da Il Castello delle Cerimonie a un programma tutto suo, Cenerentola 24, sempre su Real Time. È un momento d’oro per Ciro Florio, presidente dei truccatori di Casartigiani Napoli, che domani presenta al Teatro Sannazaro in conferenza stampa la nuova trasmissione.

SU REAL TIME PARTE CENERENTOLA 24

Un format che sarà dedicato alle donne che vogliono vedersi più belle e che andrà in onda a partire dal 4 giugno alle ore 15.30. Tutto senza chirurgia estetica ma solo la bravura del make up artist partenopeo.

“Ciro Florio è pronto ad esaudire i desideri delle cenerentole. Grazie alle sue tecniche innovative di make-up può correggere qualsiasi difetto o imperfezione fisica“.

Si partirà con la storia di Anna e Santa:

“Ciro, grazie alle sue innovative tecniche di trucco tridimensionale, esaudirà tutti i loro desideri: per 24 ore scompariranno difetti e imperfezioni“.

CHI È CIRO FLORIO

Come è possibile leggere sul suo sito:

“La storia di Ciro Florio è fortemente legata a quella della sua famiglia che gli ha trasmesso la passione per il suo lavoro e da cui ha tratto i migliori insegnamenti. Tutto inizia nel 1959 quando il giovane parrucchiere Mario Florio incontra Eduarda Aurino truccatrice ed estetista “a mode dell’epoca”. I due si innamorano, si sposano e aprono nel 1962 il loro primo salone a Napoli, precisamente al Corso San Giovanni a Teduccio n.675. Il loro ultimogenito, Ciro, inizia a lavorare con loro in giovanissima età, bigodini e pennelli diventano i suoi primi strumenti di gioco, sino a trasformarli velocemente in strumenti di lavoro.

Nel salone di famiglia mette in pratica ciò che impara nella scuola di formazione professionale ed a solo 16 anni iniziano i suoi primi successi partecipando e vincendo diversi concorsi. Ciro, ben presto, capisce che la formazione e il continuo aggiornamento sono fondamentali, così si specializza in trucco teatrale, cinematografico e televisivo.

Grazie alla sua preparazione e professionalità arriva nei camerini dei più importanti artisti italiani e internazionali e collabora con i più noti marchi di moda: Gianfranco Ferrè, Crizia, Cavalli, Dolce & Gabbana, per citarne solo alcuni. Infinite anche le sue collaborazioni nel mondo del cinema, Luisa Ranieri, Valeria Golino, Clarissa Burt, Paolo Villaggio, Darlene Conley, Alessandro Siani, Christian De Sica, Laura Morante, Renzo Arbore, Vincenzo Salemme. Oggi collabora con numerose star televisive, e vanta a suo curriculum centinaia di ore di programmi nazionali, come “Make me up” una creazione di Ciro Florio, (c. Sky 425), “Fashion Wedding World” con Anna Falchi (c. Sky 425), “Il diario di un weeding planner” con Enzo Miccio, (Real Time), “Prova trucco” (C. Sky 425), “Look therapy” con Giovanni Ciacci (C. Sky 425), “Detto fatto” con Caterina Balivo (Rai 2), “Domenica Live” con Barbara D’Urso (Canale 5), “Made in Sud” (Rai), Il “Castello delle Cerimonie” (Real Time), “Alta Consulenza” creazione di Ciro Florio.

Nel corso degli anni, dunque, il suo prestigio si è consolidato al punto che ha aperto nuove sedi come quella di Capri e di Napoli precisamente a Piazza Carlo III n.45, dove ha creato “La Casa della Sposa”, una location esclusiva dedicata alla bellezza delle future spose. È diventato, infatti, un punto di riferimento per le spose campane e non solo, tanto da diventare anche il truccatore ufficiale di “Tutto Sposi”, la più importante fiera italiana del wedding. Oggi, continua la sua attività di ricerca e innovazione, mettendo a punto tecniche sempre più avanzate, di cui l’ultima è il “Make up chirurgico”, di cui ne è inventore e unico esecutore al mondo“.