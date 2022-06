Campionati europei di karate -63kg, l’unico italiano in gara è Gennaro Ingenito, giovane promessa campana

Piccoli campioni in erba. Nel karate ci sono grandi speranze per il giovane Gennaro Ingenito di Boscotrecase, unico italiano in gara nella categoria -63 Kg ai campionati europei in programma a Praga il prossimo mese. A raccontare la sua storia e ad augurargli un grande in bocca al lupo è il primo cittadino del Comune partenopeo.

BOSCOTRECASE, GENNARO INGENITO UNICO ITALIANO IN GARA

In un post sulla pagina del Comune si può infatti leggere:

“Questa mattina ho ricevuto in Comune il nostro giovane concittadino Gennaro Ingenito, una vera promessa del karate. Numero uno in Italia nella categoria -63 Kg e numero 9 della classifica world karate Federation. Ad aprile 2021 ha conquistato l’oro in occasione del 21esimo open d’Italia tenutosi a Riccione e per questa categoria sarà l’unico a rappresentare l’Italia ai campionati europei in programma a Praga il 17 giugno. Faremo tutti il tifo per lui!”

Risultati sempre in crescendo per il giovane che nel 2019 ha vinto il titolo nella categoria Esordienti 50 Kg.

GIOVANE NUOTATRICE

Un’altra giovane nuotatrice aveva fatto parlare di sé per meriti sportivi. Antonia Tedesco, di appena 12 anni, ha conquistato tre podi classificandosi prima nei 200 stile libero, prima nei 200 misti e seconda nei 100 farfalla durante il 18° Campionato nazionale di Nuoto.