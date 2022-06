Il caldo anomalo di questi giorni proseguirà raggiungendo il picco massimo domenica. Se la Protezione Civile della regione Campania ha emanato un avviso per ondate di calore, l’alta pressione africana si abbatterà su tutta l’Italia e sarà peggiore di quella precedente. Il clima però sarà diviso con grandine al Nord e temperature record al Sud.

PREVISTO UN WEEKEND DI FUOCO CON TEMPERATURE FINO A 40 GRADI

Sono previsti infatti picchi anche di 40 gradi. Come reso noto dal portale IlMeteo.it tutto è dovuto alla presenza dell’Anticiclone Scipione l’Africano che sta spingendo aria calda su diversi stati europei. La giornata peggiore sarà quella di domenica:

“Domenica sarà la giornata con i picchi più estremi, le temperature potranno superare i 40°C all’ombra. La lingua infuocata di Scipione l’Africano colpirà così: in Sardegna, Sicilia e Puglia possibili fino a 41/42°C; in Basilicata e Campania 39°C; Umbria, Lazio e Toscana con “febbre” massima a 37/38°C; in Pianura Padana fino a 34/35°C, ma con maggiore umidità“.

In Campania le temperature maggiori si registreranno nel casertano.

ARIA FREDDA AL NORD

Le cose per sono destinate a cambiare in fretta per il Nord:

“Aria fresca atlantica dal Golfo di Guascogna porterà Sabato nubifragi in Francia e Domenica questo nucleo temporalesco potrebbe colpire le nostre Alpi già dal mattino, in successiva discesa serale verso le pianure della Lombardia e del Veneto: con valori di umidità elevati e temperature tipiche di Ferragosto ecco che la Valle Padana potrebbe diventare il campo di battaglia di Scipione contro l’invasione instabile atlantica.

Temporali violenti, grandine e crollo delle temperature con colpi di vento anche tornadici: questo potrebbe essere il menù della battaglia di fine Domenica sulle nostre regioni settentrionali“.