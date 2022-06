Morte Liliana, la figlia: “La tua sofferenza è terminata, ora appartieni alla morte”

Si è spenta all’età di 89 anni Liliana De Curtis tra le braccia di sua figlia Elena che proprio a poche ore dalla morte ha voluto dedicarle un commovente messaggio d’addio. L’attrice e scrittrice di successo, figlia del grande Totò, è deceduta nella sua casa di Roma.

Liliana De Curtis, l’addio della figlia Elena

Nel messaggio, affidato all’Ansa, che Elena ha dedicato alla sua mamma si legge: “Oggi mi fai piangere ma fino a ieri mi hai fatto sorridere. La vita è fatta di opposti: gioia e dolore, vita e morte, sonoro e muto, giorno e notte. Sono due assi che si incrociano e in quel punto centrale è racchiusa l’essenza della vita: l’amore. Senza amore la vita perde il suo significato”

“Mentre scrivo sento il tuo respiro flebile e stanco, a breve questo respiro non lo udirò più ma mi pervaderà il sollievo. Sollievo perché la tua sofferenza è terminata, apparterrai alla morte. Sei diventata seria, hai abbandonato le pagliacciate dei vivi”.

I funerali si terranno a Napoli ma non è stata ancora resa nota la data. Liliana ha lavorato come attrice e scrittrice, si è dedicata a diversi lavori teatrali tra cui molti riguardanti proprio la figura di suo padre. Ha scritto diversi libri biografici su Totò come ‘Malafemmena’ uscito nel 2009. Nel corso della sua vita si è sposata per due volte. Dal primo matrimonio con il produttore cinematografico Gianni Buffardi sono nati i figli Antonello e Diana. Elena, invece, è nata dall’unione con Sergio Anticoli.