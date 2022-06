Raffaele Cutolo di nuovo osannato su TikTok: “Il boss numero 1. Vero uomo d’onore”

Raffaele Cutolo di nuovo ammirato ed osannato sui social. Il boss, ormai defunto, è ancora oggetto di devozione da parte di alcune persone che evidentemente considerano onorevole avere ucciso o ordinato di uccidere decine di persone tra cui anche numerosi innocenti.

Su TikTok un utente ha pubblicato un video con la scritta “Questo era un boss numero 1 al mondo, Don Raffaele Cutolo vero uomo d’onore”. Il filmato è stato rilanciato sui social dal consigliere regionale Borrelli e, successivamente, è scomparso dal profilo dell’utente di TikTok.

Dopo la sua morte, avvenuta il 17 febbraio 2021, i familiari avevano chiesto che si smettesse di parlare di lui. Immacolata Iacone, sua moglie, aveva rivolto un appello esplicito: “Ai giovani voglio dire di non seguire questi ‘miti’ perché non serve a niente. La sofferenza è tale che è meglio la libertà che questa sofferenza in carcere. Non si arriva a niente. Lui neppure ha vissuto un poco fuori. A qualsiasi ragazzo dico di non seguire nessuna strada perché non serve a niente, la libertà è la cosa più bella anche senza soldi. La vita è una e passa”. Cutolo, infatti, ha trascorso la maggior parte della sua vita in prigione.

Immacolata Iacone aveva inoltre affermato: “Non lo lasciano in pace neppure dopo morto, lasciamolo in pace. Con lui che è morto è finito tutto. Ha subito, ha pagato la sua pena e nessuno ha il diritto di parlare di lui. Nessuno si è messo a livello suo di stare in una cella. Ha fatto le sue cose e le ha pagate. Basta non si può parlare sempre di Cutolo. Ci sono tante altre persone che tengono nascoste le cose. Io sono pulita però pure io dico che sono sporca perché ognuno di noi se si guarda dentro ha una colpa che sia minima o grande. Certo non abbiamo ammazzato le persone però è capitato”.