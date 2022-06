Scomparso 84enne con l’Alzheimer, ora è stato ritrovato: dove e come sta

E’ stato ritrovato Lorenzo Martucci, l’84enne affetto da Alzheimer scomparso dal Comune di Francolise, frazione Sant’Andrea del Pizzone (nel Casertano), nella giornata di ieri. A lanciare l’allarme, in cerca di aiuto, era stato il figlio Michele

Ritrovato Lorenzo Martucci, l’84enne affetto da Alzheimer

Lorenzo al momento della scomparsa indossava una camicia bianca, dei jeans e dei sandali. Era stato avvistato per l’ultima volta ieri mattina mentre si trovava a bordo della sua auto in direzione Nocelleto di Carinola. Da quel momento in poi se ne sono perse le tracce.

Di qui l’appello disperato di Michele preoccupato soprattutto per la malattia di suo padre: “Il mio papà è malato di Alzheimer e dunque chiediamo la gentile collaborazione di tutti quanti possano fornire notizie in merito. Si ringrazia, sin d’ora, chiunque fornisca notizie utili al ritrovamento”.”.

Poche ore fa l’anziano è stato ritrovato a Ladispoli, in provincia di Roma, e ancora una volta il figlio ha aggiornato sulle sue condizioni. L’84enne non è più in pericolo, è vivo, sta bene e potrà tornare a casa con la sua famiglia. Michele ha annunciato la lieta notizia dicendo: “Abbiamo ritrovato papà. Ringrazio la stampa le forze dell’ordine. Il mio papà, signor Lorenzo Martucci, dal Comune di Francolise (frazione S. Andrea del Pizzone), in provincia di Caserta, era scomparso dalla mattina di ieri, martedì 7 giugno”.