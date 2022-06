Riparte il bus del mare dal Vomero a Miseno: tutte le fermate e gli orari

Dal giorno 11 giugno 2022 riprende un servizio molto importante ed apprezzato dai cittadini, in particolare quelli napoletani. Ripartono nuovamente le corse, infatti, della navetta Vomero – Miseno con partenze giornaliere da piazza Muzii alle ore 8.00 – 9.00 – 10.00 – 11.00 e ritorno da Miseno alle ore 15.00 – 16.00 – 17.00 – 18.00. I titoli di viaggio sono disponibili presso tutti i punti vendita al costo di 2,80 euro, oppure si possono acquistare a bordo al costo di 3,50 euro per corsa singola. Il servizio è gestito da Eav.

Bus Vomero – Miseno: fermate e orari

Andata

Vomero Piazza Muzii 8:00 9:00 10:00 11:00 16:00 17:00

Via Altamura 8:05 9:05 10:05 11:05

Via Gemito 8:10 9:10 10:10 11:10

Piave 8:15 9:15 10:15 11:15

Loggetta 8:20 9:20 10:20 11:20

Miliscola Via Enea 8:52 9:52 10:52 11:52 16:32 17:32

Miliscola Lido Turistico 8:55 9:55 10:55 11:55 16:35 17:35

Capolinea Miseno 9:00 10:00 11:00 12:00 16:40 17:40

Ritorno

Capolinea Miseno 9:00 10:00 15:00 16:00 17:00 18:00

Miliscola Lido Turistico 9:05 10:05 15:05 16:05 17:05 18:05

Miliscola Via Enea 9:08 10:08 15:05 16:10 17:10 18:10

Vomero Piazza Muzii 9:40 10:40 15:40 16:15 17:15 18:15

Via Altamura 15:45 16:20 17:20 18:20

Via Gemito 15:50 16:25 17:25 18:25

Piave 15:55 16:30 17:30 18:30

Loggetta 16:00 17:00 18:00 19:00

Ripartono anche i bus in Penisola Sorrentina e l’Archeobus

Sarà più raggiungibile non solo il mare di Bacoli, ma anche quello della Penisola Sorrentina grazie ai collegamenti di Eav per le marine di Vico, il servizio prolungato sulla direttrice Meta-Sorrento, e la linea balneare Vico-Castellammare.

Infine riparte anche l’Archeobus, il bus che da Lucrino raggiunge alcune delle località di maggior interesse Campi Flegrei, come il Castello di Baia e la Piscina Mirabilis arrivando fino a Miseno. Tutti i percorsi, i punti di fermata e gli orari sono pubblicati sul sito di Eav alla pagina Orari Autobus.