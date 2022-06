Morti sul lavoro in Campania, borse di studio ai figli: fondi per scuola, università e trasporti

Vittime di incidenti sul lavoro, arriva il sostegno per i figli.

E’ stato pubblicato ieri, sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania, l’avviso pubblico per la concessione di contributi di solidarietà previsti dalla legge regionale n.13 del 2015 con la quale la Regione Campania ha istituito il fondo per il sostegno socio-educativo, scolastico e formativo dei figli delle vittime di incidenti mortali sul lavoro.

Incidenti sul lavoro, contributi in base all’ISEE

I contributi per il 2022 variano in base all’ISEE del nucleo familiare e serviranno a far fronte alle spese relative alle scuole, dall’infanzia a quelle di secondo grado, a corsi di istruzione e formazione professionale, università. Spese, quindi, inerenti alle rette, ai libri di testo, al servizio mensa, ma anche ad abbonamenti per il trasporto pubblico e per l’acquisto di ausili scolastici per diversamente abili.

“In questo modo – dichiara l’assessore al Lavoro e alle Attività produttive Antonio Marchiello – vogliamo essere vicini a chi ha visto stravolta la propria vita a seguito di eventi luttuosi avvenuti sui luoghi di lavoro, in particolar modo ai più giovani, al fine di alleviare le conseguenze e i disagi economici che ne sono scaturiti“.

Questo contributo è aggiuntivo a qualsiasi altro risarcimento dovuto alla famiglia della vittima sul lavoro e prescinde dall’accertamento in ordine alla responsabilità degli eventi. “È una manifestazione di solidarietà dalla nostra comunità ai giovani delle famiglie che, purtroppo ancora troppe, hanno perso un proprio caro mentre era intento a lavorare”, conclude l’assessore Marchiello.