Dopo il premier Mario Draghi, anche il ministro della Salute Roberto Speranza è risultato positivo al covid. A darne notizia è l’ufficio stampa del ministero con poche e brevi parole. Oggi il consiglio del ministri si deve riunire per decidere se eliminare le ultime restrizioni legate alla pandemia. Anche se come dimostra Speranza, il virus è sempre in agguato nonostante l’avvicinarsi dell’estate e la campagna di vaccinazione effettuata.

SPERANZA POSITIVO AL COVID

A tal proposito dal Ministero della Sanità si rende noto:

“Il ministro Speranza è in isolamento dopo essere risultato positivo al Covid-19. Si collegherà in videoconferenza con il Consiglio dei ministri“.

Nel cdm si discuterà di dove indossare ancora le mascherine. Decade l’obbligo nei luoghi chiusi, con l’eccezione dei trasporti, degli ospedali e delle Rsa, luoghi in cui bisogna tutelare le persone fragili.

MASCHERINE INUTILI PER BASSETTI

Ma c’è anche chi pensa che le mascherine siano inutili contro la variante Omicron del covid. Matteo Bassetti, direttore della Clinica Malattie Infettive dell’Ospedale Policlinico San Martino di Genova infatti sul suo profilo Facebook ha dichiarato:

“A dimostrazione che le mascherine con omicron servono a poco. Chi si contagia negli ultimi tempi sono quelli che la hanno usata in maniera più maniacale“.

Chiaro il riferimento anche al premier Draghi.