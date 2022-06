Un brutto male ha portato via all’affetto dei suoi cari Elena D’Aniello. La maestra aveva 41 anni ed era molto amata dai colleghi e dai suoi alunni che l’hanno ricordata in diversi post sui social. A comunicare a tutti che Elena era morta, dopo una malattia che aveva cercato di combattere, era stato il fratello Carmine.

MUGNANO, MORTA A 41 ANNI ELENA, MAESTRA E MAMMA

Queste le sue parole:

“Mia sorella Elena è volata via a soli 41 anni. Sarà allestita, per oggi, una camera ardente presso L’Hospice Clotilde (Cicciano) dove ha trascorso gli ultimi giorni prima di salutarci. I funerali si svolgeranno domani alle 11 presso la chiesa di S. Pietro Apostolo, corso Garibaldi, Cicciano (Na) Mia mamma, mio cognato, i miei fratelli ed io vi ringraziamo tutti anticipatamente“.

Elena era stata maestra presso la scuola media Cirino a Mugnano ma anche alla Pacinotti di Marigliano. Lascia due figli piccoli. Suo marito scrive:

“Avevamo tanti progetti, i bambini da crescere, eravamo un tutt’uno dove tu eri la mente ed io il braccio, ci completavamo, insieme saresti stata capace di portarmi al polo nord senza farmi sentire a disagio, come cosi è stato in quei purtroppo pochi viaggi fatti insieme, dove io sempre timoroso e pauroso e tu a rassicurarmi. Quante volte mi dicevi che una volta vecchi ti vedevi su una bella poltrona o sdraio a leggere i tanti libri lasciati in sospeso, ti piaceva tanto leggere, con i bambini era diventato impossibile. Vivevamo la nostra vita felici per quello che avevamo, ci bastava, ci sentivamo come due animali in una riserva naturale, dove pensi che non possa mai accadere nulla, e invece un cacciatore è venuto a far fuoco dove e quando meno te lo aspetti. Ora sono solo e impaurito e tu non ci sei a rassicurarmi, ho solo la forza per i gioielli che mi hai lasciato in custodia e farò di tutto per farli stare bene e crescere come tu volevi, d’altronde tu la strada in parte già gliel’hai spiegata“.

IL RICORDO SUI SOCIAL

Sui social intanto ricordano la sua dolcezza, scrive Palo Maria:

“Facebook mi chiede a cosa penso!!!! Bhe… Penso che la vita sia proprio ingiusta!!!!!! Per quanto mi sforzi di capire del perché accadano certe cose proprio non ci riesco, non mi capacito. Che la terra ti sia lieve cara Elena D’Aniello. Sei stata una ragazza piena di vita, grintosa e tanto determinata. Veglia sui tuoi piccoli da lassù“.