Vasco Rossi: “Amo il Sud, si sta meglio qui che al Nord. Basta con le fake news”

Dopo il successo partenopeo, prosegue l’attesissimo tour di Vasco Rossi che nella serata di ieri ha fatto tappa allo stadio San Nicola di Bari: durante lo spettacolo l’artista ha espresso il suo amore per il Sud mettendo a tacere, una volta per tutte, le false notizie circolate su una sua presunta dichiarazione contro il Meridione.

Vasco Rossi: “Si sta meglio al Sud che al Nord”

La grande fake news che si diffuse negli anni ’90 etichettava Vasco come “nemico dei meridionali”. Una vera e propria bufala sul cantautore che, rispondendo ai giornalisti sulle motivazioni dei suoi concerti al Sud, avrebbe risposto: “Ogni tanto al ce**o ci devo pure andare”.

Nonostante le smentite dell’artista e l’avvio di azioni legali contro un utente Facebook che aveva pubblicato una slide con questa fantomatica frase, l’espressione offensiva viene ancora fatta circolare sul web e erroneamente attribuita a Vasco.

Lui stesso coglie sempre l’occasione per rigettare ogni accusa di antimeridionalismo e proprio durante il concerto di ieri sera, come rende noto Il Corriere del Mezzogiorno, ha ribadito con forza: “Io amo il Sud, c’è una fake news che circola da anni ma non ce la faccio più, è una balla”.

“Siete una Regione stupenda, gente fantastica, si sta molto meglio al Sud che al Nord” – ha continuato il rocker rivolgendosi al suo pubblico con la speranza di mettere fine definitivamente alle false notizie che circolano da anni sul suo conto.