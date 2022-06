Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel corso del consueto aggiornamento alla cittadinanza, oltre ad affrontare il problema covid, è tornato a parlare della guerra in Ucraina e dei rischi per le imprese e le famiglie italiane.

De Luca sulla guerra: “Rischi pesanti per imprese e famiglie”

Queste le sue parole: “Le immagini drammatiche della guerra continuano ad arrivare nelle nostre case. La situazione economica, tra bollette, problemi energetici, forniture agricole, rischia di diventare drammatica per il nostro Paese e altri dell’Occidente ma come noto non abbiamo strumenti per intervenire”.

“Dobbiamo solo augurarci che si inizi a tutelare non solo l’Ucraina ma anche ad avanzare qualche proposta diplomatica a cominciare da una che l’Europa ancora non ha fatto cioè quella di fare in modo che l’Ucraina sia un Paese neutrale non parte di un’alleanza militare. Questo può iniziare a scongelare anche la situazione diplomatica, bisogna mettere in campo delle proposte accompagnandole agli aiuti militari”.

Un mancato intervento in tal senso, secondo il Governatore, si riverserebbe sulla stessa vita dei cittadini: “Se la guerra continua per mesi e non si vede uno sbocco noi, da qui a non molte settimane, avremo situazioni pesanti per le imprese e le famiglie”.

“Rischiamo di perdere perfino condizioni di vita civili come quelle che sono garantite da forniture energetiche, elettriche, gas, indispensabili per mantenere uno standard di vita civile oltre che per alimentare il nostro apparato produttivo”.

“Non possiamo fare altro che lanciare il nostro auspicio perché si comincino ad avanzare proposte sul piano diplomatico. Bisogna creare le condizioni per avere un cessate il fuoco, prima di ogni cosa, e poi, ci vorranno mesi, forse anni, per avviare un confronto di pace”.