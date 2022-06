Era lo scorso ottobre quando Federico Salvatore fu ricoverato d’urgenza per un’emorragia cerebrale e ad oggi, dopo mesi di riabilitazione, è ancora la moglie Flavia ad aggiornare sulle sue condizioni di salute che sembrano migliorare sempre più a piccoli passi.

Federico Salvatore: la moglie aggiorna sulle sue condizioni di salute

A seguito del ricovero, l’inizio della riabilitazione per il cantautore napoletano aveva fatto tirare un sospiro di sollievo a tutta la città di Napoli grazie ai piccoli ma progressivi miglioramenti registrati. Ad oggi le condizioni di Federico sembrano essere ulteriormente migliorate come spiegato dalla moglie attraverso un post: “Voglio condividere con voi tutti questa immagine: le nostre mani unite, le mani della nostra famiglia finalmente nuovamente riunita ed i nostri cuori, sospesi, hanno ricominciato a battere all’unisono.

“Federico ogni giorno fa piccoli passi, grazie sempre ai validissimi medici che lo seguono e grazie all’amore che, instancabile e fedele, sana e salva le ferite più profonde del corpo e dell’anima. L’amore in cui Federico ha sempre creduto è davvero la fonte a cui si attinge il coraggio, la speranza, la pazienza e l’attesa quando la vita devia i percorsi ma ci chiede di non rinunciare ad amarla. In questa nuova via di pazienza e attesa, Federico si appropria un po’ alla volta di quello che forse finiamo per dare per scontato ma che è un miracolo della vita, anche solo il sangue che scorre nelle nostre vene”.

“Leggo i tantissimi messaggi che ci mandate e molti di questi li leggo insieme a Federico, ci inondano di affetto, un fiume di tenerezza di cui abbiamo bisogno perché Federico sa che il suo pubblico lo aspetta. E per questa attesa paziente e fedele vi è grato. Vi sono grata” – ha concluso.