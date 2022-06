È morto a 99 anni Raffaele La Capria: una vita con Napoli nel cuore

Raffaele La Capria è morto a 99 anni. Lo scrittore nato a Napoli il 3 ottobre 1922 fu vincitore del premio Strega nel 1961 con il romanzo Ferito a morte, con il quale denunciava il mal governo della città di Napoli.

Nel corso della sua carriera ha collaborato anche con registi come Francesco Rosi e Lina Wertmuller, scrivendo le sceneggiature dei lungometraggi Le Mani sulla città; Cristo si è fermato a Eboli; Sabato, domenica e lunedì; Ferdinando e Carolina. Nel 1963 vince il Leone d’oro al Festival di Venezia per Le Mani sulla città.

Raffaele La Capria: Napoli sempre nel suo cuore

Raffale La Capria si è laureato in giurisprudenza nel 1947 all’Università degli Studi di Napoli Federico II. Si è trasferito a Roma nel 1950 dopo aver abitato in Inghilterra, Francia e Stati Uniti. Nel 1957 ha frequentato a Harvard l’International Seminar of Literature.

Nonostante la lontananza dalla sua città natale, l’ha portata sempre nel cuore e l’ha descritta sempre con passione pur riconoscendo dei limiti dati soprattutto dallo scempio compiuto nel corso dei decenni dalla politica. Celebre è questo suo passaggio:

“Per me Napoli, l’immagine mentale che ne ho, non è soltanto quella della città, ma è sempre inseparabile dalla sua cornice naturale. Non c’è città al mondo, tranne forse Rio de Janeiro, che contenga più natura di Napoli. E perciò le sue strade nere di folla e l’aggrovigliato gomitolo dei vicoli del suo centro storico sono stati sempre collegati nella mia immagine alla Napoli-marina, alla Sirena Partenope che si distende nel Golfo ai piedi del Vesuvio, tra le isole e le penisole azzurre. Sotto le amene apparenze Napoli è stata sempre, per me, Natura primordiale e indomabile in contrasto con una plurisecolare Storia irredimibile; e questo contrasto è assurto in me a valore di simbolo, è una chiave interpretativa per capire meglio la città, e il mio rapporto con essa”.