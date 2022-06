Insigne: “Ho scelto Toronto non per soldi, ma per dare un futuro ai miei figli”

“Ho 31 anni, non sono vecchio, potevo ancora stare in Europa ma mia moglie e miei figli vengono prima di tutto“, sono le parole di Lorenzo Insigne nella conferenza stampa di ieri.

Insigne: “Qui per i miei figli e per mia moglie“

L’ex capitano azzurro inizia così ufficialmente la sua nuova avventura al Toronto FC e si presenta ai nuovi tifosi: “E’ la prima volta che io e la mia famiglia andiamo via da Napoli. Dal primo giorno che ho conosciuto il presidente mi ha parlato bene di questa città, non vedevo l’ora di venire, di conoscere il mister e i compagni“.

“Ho dato tanto al Napoli, ho perso trofei che fanno male, volevo una nuova sfida – ha spiegato Insigne – E’ stata dura lasciare Napoli, ma è questa la vita. Abbiamo fatto una scelta di vita anche per i miei figli, spero che possano avere un grande futuro. Tanti pensano che sono arrivato qui per soldi, ma è stata una scelta in primis per mia moglie e i miei figli, spero che possano avere un grande futuro“.

“Non sono d’accordo che qui non è il vero calcio – ha aggiunto – sono venuto per dare una mano alla società a vincere un trofeo. Ho visto la partita allo stadio, è stato molto bello, ma sto male perché non vedo l’ora di giocare con i miei compagni e di mettermi a disposizione del mister“.

Arrivo a Toronto, accolto dai tifosi

Lorenzo Insigne è stato accolto da una folla oceanica al suo arrivo in aeroporto e alla presentazione ai nuovi tifosi. In coro, appena sbarcato, gli hanno gridato: “Benvenuto Lorenzo!”. Striscioni, qualche maglia e sciarpa azzurra e autografi per tutti. Poi l’ex capitano azzurro ha anche incontrato i suoi nuovi tifosi. Nelle sue prime parole ha ricordato anche Napoli, e sul palco ha detto: “Vi dico grazie, non me l’aspettavo questa accoglienza!“. La folla ha poi intonato “Un Giorno all’Improvviso” e ha gridato “Cià Uagliò“.