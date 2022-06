In questi giorni sta facendo discutere la decisione dell’Eav di tagliare le corse durante il periodo estivo causando più di un disagio ai pendolari e ai turisti. Una scelta che è stata spiegata dall’Ente Autonomo del Volturno attraverso un comunicato che però non ha soddisfatto l’ex sindaco di Napoli.

DE MAGISTRIS SULLA CIRCUM: “DOVEVA ESSERE UN GIOIELLINO PER IL FIUME DI DENARO ARRIVATO”

Luigi de Magistris infatti ha voluto dire la sua sul taglio delle corse e la soppressione dei treni della Circum, andandoci giù pesante:

“Con tutto il fiume di denaro pubblico che la Regione Campania con De Luca ha investito per la Circumvesuviana e che non ha dato invece quanto dovuto ad ANM l’azienda del trasporto pubblico locale di Napoli, avremmo dovuto avere un gioiellino del trasporto pubblico vesuviano, ed invece chiudono linee e corse in piena estate, danneggiando pendolari, lavoratrici e lavoratori, studenti”.

Poi l’affondo contro il governatore e il presidente Eav:

“Complimenti a De Luca e de Gregorio, sempre peggio, un giorno poi vediamo se si saprà dove sono andati tutti i soldi“.

METRO NAPOLI, SECONDI AL GIAPPONE

Peccato però che proprio l’Anm non versi in condizioni migliori con corse ogni 15 minuti e vagoni fatiscenti, in attesa da anni dei nuovi ordinati in Spagna. L’ex primo cittadino aveva dichiarato nel 2019:

“Ci sarà un grande miglioramento per i treni della metro linea 1 di Napoli, saremo secondi solo al Giappone“.

Tre anni dopo, si attende ancora che questi nuovi convogli vengano messi in circolazione.