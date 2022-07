Da domani riapre il centro vaccinale all’interno della Fagianeria del Real Bosco di Capodimonte. Lo rende noto l’Asl Napoli 1 Centro, aggiungendo che il servizio sarà attivo il mercoledì ed il sabato dalle 9 alle 14 per la fascia di età dai 12 anni agli over 80.

Riapre l’hub vaccinale della Fagianeria di Capodimonte

La Regione, nel piano di contrasto al Covid-19, raccomanda la somministrazione di una seconda dose booster o quarta dose alle categorie particolarmente fragili, ad almeno quattro mesi dall’ultima somministrazione. In questo modo palazzo Santa Lucia accoglie il contenuto della circolare del Ministero della Salute.

È possibile vaccinarsi ad ogni modo anche nei distretti sanitari locali, nelle farmacie, dal medico di base e presso gli studi dei pediatri di libera scelta. È altresì possibile fare richiesta di vaccino a domicilio qualora si fosse soggetto non deambulante che non può recarsi presso i centri individuati; in tal caso è sufficiente inviare un messaggio all’indirizzo email doseadomicilio@aslnapoli1centro.itcontenente nome, cognome, codice fiscale, numero di telefono e indirizzo. Per ottenere maggiori informazioni è possibile consultare la pagina Facebook Asl Napoli 1 Centro o il sito internet.