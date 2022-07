Ciro Di Maio è stato condannato ad un anno e 4 mesi di carcere e a pagare una multa di 3800 euro. È quanto stabilito dal giudice della sesta sezione penale di Milano Paolo Guidi che ha concesso all’imputato le attenuanti generiche e ha disposto per lui anche la revoca della patente per 2 anni.

ORDINO’ DROGA DELLO STUPRO: CONDANNATO CIRO DI MAIO

L’attore e conduttore tv napoletano era stato arrestato lo scorso 24 agosto a Milano per detenzione ai fini di spaccio, per essersi fatto spedire dall’Olanda a casa, in zona Loreto, un litro di Gbl, liquido incolore conosciuto anche come ‘droga dello stupro‘. Come reso noto dalle agenzie di stampa, si indaga anche su eventuali altri fatti

emersi nel dibattimento.

Il pm Leonardo Lesti, titolare delle indagini condotte dalla Squadra mobile, aveva chiesto una condanna a 2 anni e a 3mila euro di multa per il 47enne, che fu volto tv di programmi di viaggi e fiction, oltre ad aver esordito a fine anni ’80 come uno dei ‘carramba boys’. E sempre il pm ha spiegato che la droga “non era destinata ad un uso personale, almeno una parte non lo era“. E lo dimostrerebbero una “serie di acquisti fatti sul web nel corso nel tempo per quantità rilevanti” e le “chat acquisite sul suo telefono” già nel dicembre 2020, quando era stato

arrestato per un ordine da 4 litri di Gbl dalla Cina.

CHI E’ L’ATTORE

L’attore è nato nel maggio del 1975 a Napoli. Nel 2009 ha iniziato a condurre ‘Diario di viaggio’ per poi recitare in alcune fiction di successo come ‘Un posto al sole’, ‘Tre rose di Eva’, passando per ‘Un medico in famiglia 9’ a ‘Padri e figli’.