Avevano studiato uno stratagemma per rubare all’interno delle auto parcheggiate fuori ad un centro commerciale del Napoletano, Quarto Nuovo. Il tutto senza rompere finestrini o portiere e grazie alla complicità e sbadattezza dei proprietari delle vetture.

FORANO LE GOMME DELLE AUTO FUORI AL CENTRO COMMERCIALE PER RUBARE

Ma tre uomini, tutti residenti a Napoli nel centro storico e già noti alle forze dell’ordine, sono stati beccati in fragrante e arrestati. A renderlo noto è la Polizia di Stato che spiega attraverso un comunicato come i tre forassero volontariamente le gomme delle auto dei clienti di un centro commerciale. Una volta che il proprietario della vettura tornava a prenderla dopo aver fatto shopping scopriva l’amara sorpresa. Una ruota era forata e a quel punto scattava la trappola. L’automobilista esce dal veicolo, chiavi ancora inserite, e controlla gli pneumatici. Nell’abitacolo lascia tutti gli oggetti, cellulari, borsa, spesa fatta. A quel punto un uomo lo distrae fingendo di volerlo aiutare mentre un altro entra nella vettura e porta via tutto il contenuto. Peccato che a guardare la scena c’erano i carabinieri della locale tenenza che avevano notato gli uomini forare le gomme di diverse auto parcheggiate fuori al centro commerciale e stavano attendendo di capire cosa sarebbe accaduto. I tre sono così stati colti in flagrante e sono ora ai domiciliari, in attesa di giudizio.

LADRI IN AZIONE

Un mese fa una 36enne era andata al Centro Campania ed era uscita senza pagare. È stata presa mentre tentava di fuggire con la refurtiva: 1600 euro di vestiti.