Carenza d’acqua e poche ore d’aria, moglie del boss scarcerata. Il giudice: “Ha patito”

Napoli – Sarà scarcerata la moglie del boss del clan Buonerba, gruppo camorristico napoletano. Il magistrato di turno avrebbe autorizzato il provvedimento di riduzione della pena e poi di scarcerazione a causa della carenza di acqua potabile sofferta dalla detenuta. A renderlo noto è l’Ansa.

Scarcerata moglie del boss, magistrato: “Ha patito la carenza d’acqua”

“Per 1602 giorni la detenuta ha patito la carenza dell’acqua potabile” – ha scritto il magistrato nell’ordinanza con la quale ha disposto una riduzione di pena sfociata poi, in base al ricalcolo e in assenza di ulteriori provvedimenti, anche nella scarcerazione.

Moglie dell’esponente di spicco del clan Buonerba, la donna si trovava in carcere dal 2015 per scontare una condanna, di 8 anni e 6 mesi, per associazione di tipo camorristico. Il legale della donna, tuttavia, avrebbe presentato un’istanza, accolta poi dal giudice, per sottolineare le disagiate condizioni di vita della donna all’interno del carcere casertano.

Nell’istituto penitenziario, sprovvisto di allaccio alla rete idrica, l’acqua viene prima prelevata da due pozzi artesiani per poi essere potabilizzata. L’avvocato, tuttavia, segnala “la grave mancanza di acqua potabile” che si sarebbe rivelata insostenibile per la sua assistita.

In più ha evidenziato che la detenuta avrebbe goduto di pochissime ore d’aria, oltre al problema delle celle di dimensioni ridottissime. Il giudice ha ridotto di 160 giorni la pena e concesso un indennizzo di 16 euro. Attualmente la donna è in attesa di essere liberata.

“Finalmente in Italia si fanno valere i diritti umani anche per i detenuti. I trattamenti disumani e degradanti non sono ammessi per nessuno, soprattutto nelle democrazie occidentali. Con questa ordinanza non possiamo sentirci più l’ultima ruota del carro” – ha commentato l’avvocato.