Tromba d’aria e fulmini su Napoli e in Campania: strade allagate e tetti scoperti

Questa notte un violento temporale si è abbattuto su Napoli e provincia, investendo tutta la Campania. Una vera e propria tromba d’aria che, tra raffiche di vento e un violento acquazzone, è stata avvertita con spavento dalla popolazione.

Nella notte violento temporale su Napoli e in Campania

Le previsioni meteo avevano già sottolineato un cambio di rotta sul fronte climatico, annunciando l’arrivo di aria più fresca e un calo delle temperature, grazie all’avanzata dell’anticiclone delle Azzorre, che avrebbero causato forti temporali e addirittura grandinate, come spesso accade per i temporali estivi.

Nello specifico, in Campania, la Protezione Civile, nella giornata di ieri, ha diramato un avviso di allerta meteo, di livello giallo, per piogge e temporali, valida su quasi tutto il territorio regionale. Proprio poco dopo le 3:00 della notte appena trascorsa, infatti, la situazione è precipitata.

Una violenta bomba d’acqua si è abbattuta su gran parte della Campania provocando allagamenti, caduta di alberi e spavento tra la popolazione da Napoli alle zone vesuviane ma anche nelle province di Salerno e Avellino. Nelle prime ore dell’alba la situazione è migliorata: è tornato il sereno e l’aria sembra essersi già rinfrescata. Un sollievo per tanti dopo l’afa e le temperature quasi insopportabili degli ultimi giorni. Intanto l’allerta per condizioni meteorologiche avverse resterà in vigore fino alle 14:00 della giornata odierna.

Le segnalazioni dei nostri lettori con foto e video: inviate i filmati a comunicati@vesuviolive.it