VIDEO/ Giostra crollata, il filmato che testimonia tutto: la base si stacca e si piega

Non era in una fase di stop come inizialmente si credeva, ma in movimento la giostra crollata ieri sera in un luna park di Palma Campania, in provincia di Napoli. Lo dimostra un video pubblicato da alcuni astanti e rilanciato dalla pagina Facebook Napoli Vlog in cui si vede la base della struttura che si stacca da terra e si piega per poi far crollare tutta la giostra.

Giostra crollata, il video

Sembrava che la tragedia fosse stata evitata perché la costruzione era ferma, ed invece si è trattato di una fortuna coincidenza, o di un miracolo per chi ci crede. La bambina inizialmente trasportata e ricoverata presso l’ospedale Santobono è stata nel frattempo dimessa – afferma il quotidiano Il Mattino – dopo un periodo di osservazione e diversi esami. Gli altri feriti, una decina e tutti adulti, sono tutti in buone condizioni: soltanto qualche contusione ed un po’ di spavento.