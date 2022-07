È crollata una giostra a Palma Campania, in provincia di Napoli, all’interno di un luna park allestito in via delle Querce. Il fatto è accaduto ieri sera, quando l’attrazione dei “sediolini volanti”, più comunemente conosciuta come calcinculo, per motivi ancora da accertare è rovinata al suolo provocando il ferimento di una decina di adulti. Una ragazzina di 12 anni è stata invece trasportata all’ospedale Santobono di Napoli dove è stata ricoverata in condizioni non gravi.

Giostra crollata a Palma Campania: la prima ricostruzione dei fatti

Sembra che il crollo sia avvenuto durante un momento di stop, circostanza molto fortunata visto che, se la giostra fosse stata in movimento, avrebbe potuto causare effetti estremamente gravi. Lo schianto ha naturalmente terrorizzato i presenti scatenando un fuggi fuggi generale, che però non ha impedito di prestare i primi soccorsi ai bambini coinvolti. Per loro soltanto delle contusioni gestibili abbastanza facilmente; solo per una bambina – come detto – è stato necessario il trasporto in ambulanza al Santobono. Le sue condizioni di salute non hanno mai destato particolare preoccupazione.

Sul posto, insieme ai soccorsi del 118, sono giunti i carabinieri compagnia di Castello di Cisterna per effettuare i rilievi del caso. Gli investigatori dovranno stabilire non solo la dinamica dei fatti, ma soprattutto constatare se le norme di sicurezza dell’impianto siano state rispettate. L’intera area è stata sottoposta a sequestro.