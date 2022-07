Covid Campania, il bollettino del 12 luglio 2022 – Consueto appuntamento con l’Unità di Crisi regionale che, come di consueto, ha diffuso l’aggiornamento quotidiano sulla situazione covid. Sono 18.299 i nuovi casi (ieri +4.991) a fronte di 63.079 tamponi effettuati (ieri +16.061).

Il tasso di positività è del 29%, in calo rispetto a ieri quando si attestava al 31%. Si registrano 16 morti in totale: 4 nelle ultime 24 ore e 12 deceduti in precedenza ma registrati ieri (nell’ultimo aggiornamento erano 30 in totale). In calo il numero dei pazienti ricoverati in area medica, quasi stabile quello delle terapie intensive (si registra solo un ingresso in più).

Covid Campania: il bollettino del 12 luglio

Questo il bollettino di oggi:

(dati aggiornati alle 23.59 di ieri)

Positivi del giorno: 18.299

di cui:

Positivi all’antigenico: 17.519

Positivi al molecolare: 780

Test: 63.079

di cui:

Antigenici: 55.993

Molecolari: 7.086

Deceduti: 4 (*)

(*) nelle ultime 48 ore; 12 deceduti in precedenza ma registrati ieri.

Report posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 573

Posti letto di terapia intensiva occupati: 29 (+1)

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (*)

Posti letto di degenza occupati: 704 (-18)

(*) Posti letto Covid e Offerta privata.

Oltre a rendere noti i dati su contagi, ricoveri e decessi, la Regione comunica che, collegandosi all’apposita sezione online, è possibile consultare i dati sulle vaccinazioni effettuate. Intanto, il presidente De Luca ha fatto il punto sulla campagna vaccinale dedicata alle quarte dosi, criticando l’operato del Ministero della Salute.