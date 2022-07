Napoli – Poco fa i Carabinieri della Compagnia e del nucleo operativo Centro hanno individuato e fermato un 16enne ritenuto gravemente indiziato del ferimento della 12enne, sfregiata con una coltellata in volto. Si tratterebbe dell’ex fidanzato della ragazzina.

Napoli, fermato ragazzo accusato del ferimento della 12enne

La vittima, la scorsa notte, è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Pellegrini in gravi condizioni e poi trasferita al polo pediatrico del Santobono. Ha raccontato di essere stata aggredita e sfregiata con un coltello al volto. Per la profonda ferita inflitta è stata operata d’urgenza: la prima prognosi è di 30 giorni per “danno permanente in viso”.

Era stata la stessa 12enne a riferire, prima ai sanitari poi ai militari impegnati nel caso, il nome dell’autore dell’aggressione che, secondo la sua versione, avrebbe agito per motivi di gelosia. Poche ore fa i carabinieri sono riusciti a rintracciare un 16enne che, come rende noto l’Ansa, sarebbe proprio l’ex fidanzato indicato dalla vittima.

Attualmente il minore si trova in caserma e sarà trattenuto per ulteriori accertamenti. Ai carabinieri che lo hanno raggiunto e identificato avrebbe detto che stava andando a costituirsi. Intanto le indagini proseguono per ricostruire l’esatta dinamica della vicenda ed accertare eventuali responsabilità. La ragazzina, intanto, è stata dimessa.