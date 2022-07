Napoli, ruba la statua di Gesù dall’edicola votiva. I cittadini: “Siamo stufi”

Ancora un furto di un simbolo religioso si è verificato a Napoli, precisamente in via Titina De Filippo, dove un uomo è stato sorpreso a rubare una statua raffigurante Gesù Cristo. Il vile gesto è stato scoperto attraverso i filmati recuperati dalle telecamere di videosorveglianza. A denunciare l’accaduto al consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli sono stati i residenti e i commercianti della zona.

Furto a Napoli, rubata statua di Gesù

Come si evince dai filmati recuperati, l’uomo si sarebbe recato sul posto per poi dirigersi verso la teca di un’edicola votiva installata in zona. Proprio lì era collocata la statua di Gesù che avrebbe di lì a poco portato via. Di qui la rabbia di un gruppo di commercianti e residenti del posto che hanno raccontato l’episodio: “Siamo davvero stufi di questi furti e rapine che stanno colpendo noi ed anche i turisti”.

“Abbiamo sporto denuncia sperando che questo soggetto possa essere identificato quanto prima o che si ravveda e restituisca la statuina. Si tratta di un gesto davvero ignobile. Chiediamo al ladro di pentirsi, a chi abbia visto o sappia qualcosa di farsi avanti” – ha dichiarato il consigliere Borrelli.

Soltanto lo scorso aprile un simile episodio si era verificato nei pressi di Palazzo Donn’Anna dove era stata rubata la statuina della Madonna posta in memoria delle vittime della frana che uccise 26 persone a Posillipo nel 1948.