La vera rivoluzione del wedding arriva da Il Calendario delle Spose. Se in genere era ottobre il mese stabilito per fiere dedicate a chi deve convolare a nozze, il Calendario delle Spose va oltre decidendo di accompagnare gli sposi tutto l’anno e concentrandosi su luglio e agosto. È infatti tutto esaurito per gli eventi organizzati in Campania in questi mesi estivi che sono dedicati a chi dirà il fatidico sì.

IL CALENDARIO DELLE SPOSE RIVOLUZIONA IL MODO DI FARE WEDDING: EVENTI ANCHE IN ESTATE

Cambiano le date dei matrimoni (un po’ per il covid e un po’ per la crisi) e anche il settore si adegua. Il primo a capirlo è Luigi Aprea, ideatore del progetto nonché titolare dell’azienda Millimetrica che detiene i diritti de ‘Il Calendario delle Spose’ che oggi compie 5 anni.

“Il Calendario delle Spose è itinerante e dura tutto l’anno con circa una quindicina di eventi in Campania. La particolarità è che noi puntiamo molto sull’estate, quando le coppie si sposano. Mentre tutti gli enti continuano imperterriti a fare fiere nel mese di ottobre, noi riusciamo a raggiunge numeri elevatissimi di presenze soprattutto nel periodo estivo. Proprio in questo periodo le coppie vanno in giro perché devono sposarsi a fine anno, sono cambiate le date dei matrimoni ma non tutti l’hanno compreso”.

E i numeri danno ragione a Luigi Aprea. Nei giorni scorsi al Gold Tower e a Villa Cilento si sono registrate oltre 125 coppie nelle due location. Nel mese di Luglio si terranno altri 3 eventi e si sfioreranno le 100 coppie ad evento. ‘Il Calendario delle Spose’ è un progetto innovativo che applica regole ben precise per far sentire tutte le coppie a loro agio. I fornitori (uno per settore con esclusiva merceologica), non ‘assalgono’ le coppie ma attendere il loro turno. Sono le wedding hostess del calendario a sincerarsi cosa manca per poterle poi avvicinare al fornitore desiderato. Questa formula è molto apprezzata dalle coppie che possono godere della serata gratuita con tanto di cena offerta gentilmente dalla location. Ma non è l’unico omaggio, saranno infatti scelte 14 future spose per il calendario cartaceo che saranno le protagoniste di uno scatto fotografico ed inoltre usufruiranno di un buono di 500 euro per il loro viaggio di nozze e non solo.

UN TEAM AFFIATATO

Come spiegato dall’imprenditore Luigi Aprea:

“Oggi sono cinque anni da quando è nato ‘Il Calendario delle Spose’. Mi trovavo in Cina e quasi per caso ho messo insieme alcune idee e a fine 2017 è nato il progetto. Finalmente dopo la pandemia siamo tornati a fare eventi dal vivo e abbiamo deciso come tema del calendario quello della ricerca del tempo perduto. Siamo un bel team di 8 persone, qui eravamo a Villa Cilento. È uno scatto ironico, preghiamo per chi ancora è rimasto a fare fiere ad ottobre e non ha capito la vera rivoluzione del wedding“.

A comporre il team sono: Luigi Aprea – founder & CEO di Millimetrica (azienda che detiene i diritti del Calendario delle Spose); Vito Andrea Santelia – recluting brides; Chiara Palladino – art director graphic & social media; Assia Di Stadio – organizer partners & human resource; Imma Sammaria – social media & creator content; Andrea Pezzella – commercial department; Ettore Stefano Roviello – entertainment service e Ferdinando Grippo – bar service.